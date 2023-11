PSG - Mercato : la raison du communiqué du Real Madrid sur Mbappé a fuité !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce samedi, le Real Madrid a publié un communiqué concernant Kylian Mbappé, démentant être entré en négociations avec l'attaquant du Paris Saint-Germain en vue d'une arrivée libre l'été prochain.

Un communiqué pour éviter des poursuites du PSG ?

D'après Le Parisien, l'objectif des Merengue avec ce communiqué serait d'éviter toute poursuite de la part du PSG. "Si les négociations étaient avérées alors que le capitaine de l’équipe de France est toujours sous contrat, le PSG pourrait engager des poursuites à l’encontre du club madrilène", expliquent nos confrères.

De son côté, le quotidien espagnol, AS, estime qu'en faisant cela, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu maintiennent leur position qu'is ont depuis des mois dans ce dossier et rappelle que Kylian Mbappé a toujours un contrat avec le PSG et doit être respecté au moins jusqu'au 1er janvier prochain, date à laquelle les dirigeants merengue pourront officiellement débuter les négociations avec l'ancien Monégasque.

