PSG - Mercato : un pied de nez de Mbappé au Real Madrid ?

Au moment où Kylian Mbappé a quitté la cérémonie du Ballon d'Or 2023, l'émission espagnole, El Chiringuito TV, a demandé à la star du Paris Saint-Germain s'il allait venir au Real Madrid la saison prochaine. Sans dire un mot, l'ancien Monégasque a alors lâché un grand sourire. Ce qui n'a manqué d'enflammer la presse espagnole.

"Mbappé a ri du Real Madrid et de Pérez"

Mais pour le présentateur d'El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, Kylian Mbappé se moque du Real Madrid et de son président, Florentino Pérez, avec ce geste. "Kylian Mbappé a ri du Real Madrid et de Florentino Pérez". De son côté, le journaliste qui a posé la question au Parisien, Jose Alvarez Haya, pense que Kylian Mbappé connaît l'émission espagnole et savait très bien ce qu'il faisait en répondant de la sorte.

