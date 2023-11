PSG - Mercato : le Real Madrid sort du silence sur Mbappé et fait une annonce retentissante

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors que les rumeurs d'une possible arrivée de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, au Real Madrid continuent d'aller bon train ces dernières semaines, le club merengue a publié ce samedi un communiqué concernant l'attaquant français.

Le Real Madrid dément des négociations avec Mbappé

"Face aux informations diffusées et récemment publiées par différents médias, spéculant sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C.F. souhaite souligner que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG", a annoncé la Casa Blanca dans ce communiqué, démentant donc être entré en négociations avec le champion du monde 2018 pour une arrivée libre l'été prochain.

