PSG - Mercato : Vinicius éloigne Mbappé du Real Madrid

Que fera Kylian Mbappé l'été prochain ? C'est la question que toute la planète football se pose. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français pourrait enfin rejoindre librement le Real Madrid. Mais une prolongation au PSG ne serait pas à exclure.

Mais pour que Kylian Mbappé débarque à la Casa Blanca cet été, TMW croit savoir qu'il faudrait que le Real Madrid se sépare de Vinicius Junior ou de Rodrygo. Sauf que Vinicius Junior serait sur le point de prolonger son contrat avec les Merengue. D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, la prolongation de l'ancien joueur de Flamengo au Real Madrid serait bouclée à 101%. Ce qui éloignerait donc Kylian Mbappé du Real Madrid. À moins que ce soit Rodrygo qui soit sacrifié par le club madrilène...

⚪️✨ Vinicius Jr’s new deal at Real had to be unveiled last week but it was just delayed due to internal timing.



No issues, no problem. Announcement coming soon for new long term contract.



Release clause: €1B.



📱 More: https://t.co/7QfJtQ8DAH pic.twitter.com/cv8uov3xhK