PSG, Real Madrid - Mercato : Osimhen a tranché entre Paris et le Real !

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Victor Osimhen, qui était courtisé par de nombreux cadors européens dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, est finalement resté à Naples cet été.

Mais alors que le PSG lorgnerait toujours l'attaquant nigérian malgré les recrutements de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani cet été, l'ancien joueur du LOSC, dont la valeur marchande est désormais estimé à 120 millions d'euros par le site Transfermarkt, prioriserait une arrivée au Real Madrid pour son avenir. En effet, d'après le journaliste turc, Victor Osimhen souhaiterait rejoindre la Liga s'il reçoit une offre de la Casa Blanca, orpheline d'un grand numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema.

