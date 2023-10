FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouveau Messi au Real Madrid en 2024 ?

A 17 ans, Gianluca Prestianni, le joueur de Velez Sarsfield, est déjà comparé à Lionel Messi.L'ailier de poche (1m66) est d'ailleurs surnommé La Pulguita pour ses ressemblances dans le jeu avec l'ancien joueur du FC Barcelone.

Le joueur est déjà titulaire avec Velez (3 buts cette saison) où il ne devrait pas s'éterniser. Le Barça, Benfica et le Real Madrid sont tous intéressés. Selon Ekrem Konur, le club merengue est même vraiment chaud. Le journaliste turc croit en effet savoir qu'il a supervisé à de nombreuses reprises la pépite argentine, ces derniers temps. À suivre...

🚨Real Madrid are keen on Vélez Sarsfield's winger Gianluca Prestianni, 17, and have sent scouts to watch him play several times.

