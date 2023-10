Real Madrid : Ancelotti ouvre grand la porte à une prolongation !

Bien malin qui peut dire où officiera Carlo Ancelotti en juillet prochain ! Seul le principal intéressé doit le savoir, et encore... Le Real Madrid aimerait conserver l'Italien et la Fédération brésilienne lui met la pression pour diriger la Seleçao. Ancelotti, lui, a souvent déclaré que son expérience chez les Merengue serait la dernière de sa carrière. Et c'est un peu le sens de son interview sur Radio 1 ce lundi.

"S'il y a un accord avec le Brésil ? Ce ne sont que des rumeurs, rien d'autre... Je me sens très bien au Real Madrid en l'état actuel des choses. Nous avons excellement débuté la saison et nous espérons poursuivre au même niveau." On comprend à travers ses propos que Carlo Ancelotti ne serait pas contre prolonger au Real Madrid. Ce serait alors sa quatrième saison d'affilée chez les Merengue, sa sixième au total. Il serait le 2e technicien de l'histoire au nombre de matches joués.

