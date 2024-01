Real Madrid Mercato : après Haaland, Manchester City colle un second stop aux Merengue

Si le Real Madrid drague plusieurs de ses joueurs en vue de la saison prochaine, Manchester City n’a pas l’intention de se laisser dépouiller sans mot dire. On le sait, les Merengue ont déjà pour objectif d’attirer Erling Haaland en faisant jouer sa clause de départ à l’été 2024. Une clause que le Champion d’Europe en titre tente de faire sauter en faisant signer au Cyborg une prolongation.

Mais le City Group est aussi attaqué en parallèle sur une pépite. Comme révélé par Marca récemment, le Real Madrid s’intéresse de près au défenseur brésilien prêté par Manchester à Girone Yan Couto (21 ans) et pourrait tenter sa chance l’été prochain afin d’en faire le nouveau Carvajal.

D’après Ekrem Könur, Manchester City va proposer au jeune Brésilien de signer un nouveau contrat et de l’intégrer à son équipe première dès la saison prochaine. Suffisant pour éloigner la Maison blanche ?

Manchester City will welcome Brazil defender Yan Couto into the first-team squad next season - and give him a new deal as well. https://t.co/LP1sHJWXYi pic.twitter.com/poU70Mxm4I