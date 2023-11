Real Madrid : Bellingham ne serait rien sans cette recrue de l’ombre

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Tout a été dit ou presque sur l'incroyable performance de Jude Bellingham dans le Clasico (2-1) samedi dernier. Alors que le FC Barcelone menait depuis la 6e minute et avait frappé les poteaux à deux reprises, le milieu anglais a égalisé après l'heure de jeu d'un coup de canon de 25 mètres avant de donner la victoire au Real Madrid d'un but de renard dans les arrêts de jeu. Deux réalisations qu'il est allé chercher mais pour lesquelles il peut également remercier ses partenaires, notamment Joselu.

Sur le second but à Montjuic, son déplacement est vital

AS révèle en effet que le travail de l'ombre de l'attaquant madrilène a été vital dans le succès du Real. A Montjuic, il n'a touché que 14 ballons et n'a réussi que 6 passes. Mais il a fait peser une menace sur la défense barcelonaise tout au long de la partie et a ouvert des brèches par ses appels. Sur le deuxième but de Bellingham, il attire deux défenseurs catalans au second poteau, ce qui permet à son partenaire de se retrouver seul à la chute du ballon. Si l'international anglais récolte tous les lauriers aujourd'hui, AS rappelle que Joselu en mérite quelques-uns.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

💪 Joselu propulsa a Bellingham



✅ La presencia del delantero favorece las apariciones decisivas del británico



⚔️ El Clásico fue un ejemplo más de esta realidad que exige a Ancelottihttps://t.co/8e1T85Pu56 — Diario AS (@diarioas) November 2, 2023

Podcast Men's Up Life