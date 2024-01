Real Madrid - Mercato : Bellingham utilisé pour attirer Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce mercredi, la Cadena SER a fait quelques révélations sur le Real Madrid et Erling Haaland. Il a été dit que les Merengue emploieraient avec le géant norvégien la même tactique qu'avec Jude Bellingham, à savoir des contacts très réguliers pour lui faire part de leur intérêt. En outre, le milieu anglais servirait d'intermédiaire car il est très proche du Cyborg après avoir joué deux saisons à ses côtés au Borussia Dortmund (2020-22).

Mbappé en 2024, Haaland en 2025 ?

Pour autant, une arrivée dès cet été n'est pas forcément à l'ordre du jour. Le Real Madrid continue de privilégier la venue de Kylian Mbappé. Mais en faisant part de son intérêt aussi tôt, la Maison Blanche s'assure de marquer l'esprit d'Haaland et ses proches. Comme avec Bellingham. La Cadena SER confirme l'existence d'une clause dans le contrat du Norvégien qui l'autorise à partir pour un club non-anglais moyennant une certain indemnité. Une indemnité qui se réduit à mesure que la fin de son contrat se rapproche. On peut donc imaginer que dans un monde idéal, Florentino Pérez attirera Kylian Mbappé à l'intersaison 2024 et Erling Haaland en 2025. Et constituera ainsi l'une des attaques les plus redoutables de l'histoire.

