Real Madrid - Mercato : coup dur pour les Merengue dans le dossier Haaland

Ce n’est pas un secret : si Florentino Perez n’a pas remplacé Karim Benzema (parti à Al-Ittihad l’été dernier), c’est que le patron du Real Madrid attend une vraie star pour endosser le rôle de « N°9 » au sein de la Maison blanche. Aux yeux du boss madrilène, seuls deux joueurs au monde ont le profil : Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Manchester City).

Si le premier sera libre l’été prochain et a les faveurs du Real, la venue du Cyborg – qui disposera alors d’une clause libératoire abordable – est l’autre option sur la table… Sous réserve que les Citizens ne gâchent pas tout. En effet, selon le journaliste du Daily Mail Jack Gaughan, le club mancunien envisage d’amorcer des négociations contractuelles avec Haaland afin de faire sauter sa clause libératoire.

Du côté du Real Madrid, on va suivre cette négociation de très près… comme celle entre Kylian Mbappé et Paris pour lever son année optionnelle jusqu’en juin 2025. En espérant cette fois-ci ne pas faire chou blanc comme à l’été 2022.

