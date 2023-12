Real Madrid - Mercato : une nouvelle priorité surprenante se dégage pour cet hiver !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid veut trouver un gardien. Alors que le Real fait face à une ribambelle de blessures, notamment celle de David Alaba, le board du club examine les pistes pour trouver un futur successeur à Thibaut Courtois. Blessé toute la saison, le Belge est out jusqu’à la saison prochaine où il reprendra un poste de titulaire, assure AS.

Un gardien uruguayen dans le viseur

Mais le portier a 32 ans, et il ne restera pas plus de deux saisons dans les cages de la Casa Blanca. Kepa Arrizabalaga n’a pas fait l'unanimité à Madrid, et Chelsea demanderait une somme importante pour céder son gardien. D’autres pistes sont donc à l’étude. Le Real s’intéresse à Randall Rodríguez (20 ans), gardien de Peñarol en Uruguay. Les recruteurs Merengue sont allés l’observer plusieurs fois.A suivre...

Le Real Madrid travaille sur un transfert inattendu https://t.co/JLHPSUhCaC — Foot Mercato (@footmercato) December 28, 2023

🧤¡Seguridad de campeón del mundo! La intervención de Randall Rodríguez, una de las grandes figuras de @FormativasCAP 🇺🇾 en la CONMEBOL #LibertadoresSub20🏆 pic.twitter.com/NSvEjqBhqZ — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) July 2, 2023

Podcast Men's Up Life