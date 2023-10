Real Madrid - Mercato : Daniel Riolo a tranché entre Haaland et Mbappé à Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Qui le Real Madrid recrutera-t-il en 2024 : Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Si Florentino Pérez a écarté l’hypothèse de miser sur un buteur au mercato hivernal, il serait déjà en train de préparer le terrain pour l’été prochain. À ce titre, Daniel Riolo lui conseille fermement de miser sur le crack de Manchester City (23 ans) et non celui du PSG (24 ans).

Une clause accessible pour Haaland ?

« Si je suis dirigeant du Real Madrid, je ne prends pas Mbappé car j'ai déjà Vinicius Junior, a-t--il analysé au micro de RMC Sport. Mbappé n'est pas numéro 9 et le Brésilien joue à son poste préférentiel. Et tu as Haaland avec une clause qui n'est pas dinguissime. » En effet, la clause d’Haaland serait de 200 millions d’euros et activable en 2024. Elle passera à 175 M€ en 2025, ce qui ferait déjà trembler les dirigeants de Manchester City.

🗣️💬 @DanielRiolo : "Si je suis dirigeant du Real, je ne prends pas Mbappé car j'ai Vinicius" pic.twitter.com/f74VNPjcJy — After Foot RMC (@AfterRMC) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life