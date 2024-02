Real Madrid Mercato : gros coup de frein dans le dossier Davies ?

Il y a un mois, tout semblait clair au Real Madrid pour le poste de latéral gauche. Ferland Mendy ne faisait pas l'affaire, Alphonso Davies était ciblé. Et comme le Canadien de 23 ans refusait les propositions de prolongation du Bayern Munich, un transfert cet été, à un an de la fin de son contrat, était inéluctable. Le Real avait déjà approché le joueur, celui-ci avait fait de son enthousiaste à l'idée de jouer pour les Merengue ou encore de retrouver David Alaba. Bref, tout semblait calé...

Et puis, Ferland Mendy a retrouvé un très bon niveau, s'attirant notamment les compliments de Carlo Ancelotti, qui a juré qu'il était le meilleur à son poste. Et comme par hasard, Alphonso Davies vient de se fendre d'une déclaration d'amour au Bayern ! "Je me sens vraiment très bien à Munich. Je joue dans une équipe incroyable, pour l'un des tous meilleurs clubs d'Europe", a-t-il affirmé à Kicker. Selon Fabrizio Romano, le Bayern continue de pousser pour prolonger son joueur.

🔴 Alphonso Davies: "I feel very comfortable here at Bayern. I'm playing in an incredible team, for one of the absolute top clubs in Europe", told Kicker.



There's still no agreement on new contract. Bayern keep pushing, but Real Madrid keep monitoring the situation closely. pic.twitter.com/TFnoNbLiBW