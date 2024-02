Real Madrid Mercato : Guardiola calme tout le monde pour Haaland

Ces derniers jours, la rumeur a couru en Espagne qu'un proche d'Erling Haaland était en contact permanent avec le Real Madrid en vu d'un futur transfert. Il a aussi été dit que le Norvégien aurait compris qu'il lui fallait quitter Manchester City pour briguer les plus grands trophées individuels puisqu'en dépit de son triplé C1-Premier League-Cup de la saison passée, Lionel Messi l'a devancé pour le Ballon d'Or et le trophée The Best.

Interrogé sur cette prétendue envie d'ailleurs de sa star, le manager des Citizens, Pep Guardiola, a rigolé : "Peut-être qu’ils ont plus d’informations que nous (rires). Nous n’avons pas le sentiment qu’il est mécontent. Il l’était parce qu’il n’a pas pu jouer pendant deux mois parce qu’il était blessé, mais peut-être que les médias espagnols, et surtout madrilènes, ont plus d’informations que nous".

