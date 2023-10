Real Madrid - Mercato : Haaland fait une confidence flippante sur son jeu

Buteur en série, Erling Haaland a un côté très décalé qu'il assume totalement. Son régime alimentaire est hyper strict et parfois décalé, il s'adonne à la méditation, a besoin de regarder la lumière du jour pendant un nombre calculé de minutes... Mais ce n'est pas tout ! Dans une interview au Telegraph, il s'est carrément comparé à un zombie pendant les matches ! De quoi, peut-être, refroidir le Real Madrid, qui aimerait le recruter à l'avenir...

"Pendant les matches, les gens me reprochent généralement de ne pas toucher le ballon. Je peux aller toucher le ballon deux ou trois fois, mais je me contente de marcher, de me tenir debout, de faire des mouvements dans mon propre monde et de ne pas... c'est difficile à expliquer. Je sors de mon corps et je deviens un zombie. C'est une sorte de "zone out". Comme si je regardais autour de moi. J'attends l'occasion. Et quand l'occasion se présente, je sais que je dois être prêt, vous voyez ?"

Erling Haaland: "Sometimes I meet Manchester United fans and they tell me I'm not good enough. I look at them and think 'Oh come on, man'." pic.twitter.com/DvvcW9Ewxh