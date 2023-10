Real Madrid - Mercato : incroyable coup de tonnerre pour l'avenir d'Haaland !

À l'été 2022, Erling Haaland, qui était courtisé par les plus grands clubs européens, a décidé de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Mais alors que l'attaquant norvégien, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec les Citizens, aurait une clause de sortie à l'été 2024, le club merengue rêve toujours de sa signature.

Mais d'après Ekrem Konur, Erling Haaland n'aurait pas plus envie que cela de rejoindre le Real Madrid et voudrait rester longtemps à Manchester City, qui envisagerait d’amorcer des négociations contractuelles pour prolonger le bail de l'ancien joueur du BVB. "Erling Haaland souhaite poursuivre longtemps sa carrière à Manchester City malgré l'intérêt des grands clubs européens", a fait savoir le journaliste turc sur Twitter.

🚨23-year-old Norwegian striker Erling Haaland wants to continue his career at Manchester City for a long time despite the interest of big European clubs. 🇳🇴 🔵 #MCFCpic.twitter.com/ASuU6gqNiZ https://t.co/76ek6o8nso