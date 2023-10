Real Madrid - Mercato : l’Arabie saoudite torpille l'avenir de Kroos avec une offre juteuse !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

A 34 ans, Toni Kroos vit sans doute sa 10e et dernière saison au Real Madrid. Le milieu de terrain allemand est en fin de contrat en juin et sa fin de carrière pourrait bien l'amener loin du club merengue.

La MLS aussi le cible

Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts en Turquie, l'ancien du Bayern est convoité. La MLS et l'Arabie Saoudite pensent à lui. Et certains clubs seraient disposés à offrir 15 M€ au Real pour racheter ses six derniers mois de contrat. Avec sans doute un salaire conséquent pour le joueur, aussi... A suivre...

🚨#EXCL◾Clubs from MLS and Saudi Arabian Pro League are planning to make an offer of 15 million euros for Real Madrid's 34-year-old German player Toni Kroos.

🇩🇪 #HalaMadrid ⚪ #RealMadrid pic.twitter.com/kbPmLI7qCj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 30, 2023

Podcast Men's Up Life