Real Madrid – Mercato : la tentation Varane pour cet hiver ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Les besoins : un défenseur central

Le Real Madrid n’a jamais été un grand fan du Mercato de janvier mais, une fois n’est pas coutume, Carlo Ancelotti a fait une demande à son président Florentino Perez : « Nous avons parlé avec le club, nous évaluerons cela dans les prochains jours. Nous avons le temps de le faire car le marché se termine le 31 janvier et nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l’instant, nous ne sommes pas pressés (…) S’il y a la possibilité de recruter un joueur qui soit bon pour le club et cette saison, nous le ferons ». Avec David Alaba, opéré des croisés et out jusqu’à la fin de saison, et l’absence pour encore quelques semaines d’Eder Militao, les Merengue auraient besoin d’un défenseur central.

Les moyens : pas une question de moyens, plus une question d’envie

Que le Real Madrid dispose de gros moyens pour se renforcer est un fait, que Florentino Perez garde précieusement ses deniers en vue du Mercato d’été « galactique » promis pour l’inauguration finale du nouveau Bernabeu en est un autre. Quand on ambitionne de signer Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Manchester City) et Alphonso Davies (Bayern Munich), on se doit de mettre de côté. Alors casser le « PEL » trop tôt ?

L'épisode Alaba fait réfléchir le Real Madrid...

Le dossier-clé de janvier : Raphaël Varane (Manchester United)

En disgrâce chez les Red Devils où il ne joue plus sous Erik ten Hag, l’ancien international français est cité pour un retour au sein de la Maison blanche. Possible en prêt, le come-back du Nordiste – apprécié de Carlo Ancelotti – est une véritable option même si le principal bémol résultera dans la prise en charge de son énorme salaire britannique (20 M€ par an). Ce tarif ainsi que la fragilité de Varane sont clairement les principaux freins du dossier, le défenseur français n’ayant jamais caché son envie de revenir à Madrid.

Les premières pistes : James (Chelsea), Juanlu (FC Séville), Varane (Manchester United), Marin (Alaves), Saliba (Arsenal), Yoro (LOSC), Bastoni (Inter Milan), Scalvini (Atalanta Bergame), Inacio (Sporting), T.Hernandez (Milan AC), A.Davies (Bayern Munich), Grimaldo (Bayer Leverkusen), André (Fluminense), Jo.Bellingham (Sunderland), Echeverri (River Plate), Williams (Athletic Bilbao), Icardi (Galatasaray), Leonardo (Santos)…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life