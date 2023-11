Real Madrid - Mercato : Lautaro Martinez met un stop aux Merengue

Auteur d'un début de saison tonitruant avec l'Inter Milan (12 buts marqués en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues), Lautaro Martinez serait une alternative du Real Madrid en cas de nouvel échec dans le dossier menant à la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

En marge de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, l'attaquant argentin, qui a terminé à une belle 20e place de ce classement, a été interrogé sur la rumeur Real Madrid. "C'est clair qu'on parle d'une équipe importante. Mais ma tête et mon cœur sont toujours avec l'Inter Milan. Je suis très heureux là-bas", a répondu le champion du monde 2022 dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano.

🇦🇷 Lautaro Martinez when asked about Real Madrid: “It’s clear that Real Madrid are an important team… but my head and heart are always with Inter”.



“I’m very happy there”, Lautaro said from Paris. pic.twitter.com/q86lCrFkzL