Real Madrid - Mercato : le malaise Modric se confirme, sa future destination ne fait plus de doute

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Pas une minute de jeu contre Las Palmas (2-0) mercredi et à Gérone (3-0) hier : Luka Modric a vécu une sale semaine. Qui confirme que Carlo Ancelotti n'a pas apprécié sa performance dans le derby (1-3) dimanche dernier. L'entraîneur du Real Madrid avait sorti son maître à jouer dès la pause au Metropolitano. Entre les deux, quelque chose semble s'être rompu. Le Croate attendait certainement un autre temps de jeu après sa prolongation estivale alors que l'Italien semble vouloir laisse la place aux jeunes. Dans ces conditions, une seule issue est possible, celle d'un départ.

Il a déjeuné avec Beckham

Hier soir, l'ancien attaquant du Real Pedrag Mijatovic a confié à la Cadena SER que Modric avait déjeuner avec David Beckham lors de la dernière trêve internationale et que le patron de l'Inter Miami lui avait soumis une offre de contrat. Modric, qui a repoussé l'Arabie Saoudite cet été, serait tenté par un départ en MLS. Selon AS, qui a relayé l'information, un transfert cet hiver est du domaine du possible, même s'il n'est pas certain que le Real Madrid accepte de perdre un joueur de ce niveau à l'orée d'une deuxième partie de saison où se jouent les titres...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

⚽📻 El Inter de Miami MUY INTERESADO en Luka MODRIC



🎙🗣 "Sí, ha recibido ofertas de Estados Unidos, de muchos equipos y de este en especial. Ya tuvo la de Arabia Saudí pero él quiso quedarse en el Madrid"



✋🏽 Pedja Mijatovic en @carrusel pic.twitter.com/Xi4IzQCBcs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2023

Podcast Men's Up Life