Real Madrid - Mercato : le nom du prochain Merengue à prolonger est connu !

Après plusieurs années de calme plat, Florentino Pérez est décidé à recruter un ou plusieurs Galactiques à chaque intersaison. Jude Bellingham a débarqué cet été, Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland est dans le viseur pour 2024. Mais entre les deux, le président du Real Madrid s'attache à consolider son effectif en prolongeant ses meilleurs joueurs. Ce mardi, Vinicius Jr a signé un nouveau bail le liant à la Maison Blanche jusqu'en 2027. On sait qui sera le suivant.

D'après Fabrizio Romano, ce sera au tour de Rodrygo de négocier. Sous contrat jusqu'en 2025, l'attaquant brésilien de 22 ans, qui a vu son temps de jeu considérablement augmenter cette saison, devrait signer une prolongation de trois saisons. Comme pour Vinicius Jr, sa clause sera "anti-Arabie Saoudite" puisqu'elle s'élèvera à un milliard d'euros. Son salaire devrait également augmenter, mais pas dans les mêmes proportions que son compatriote, qui est passé de 3 M€ annuels à 10 M€. C'est que, si Mbappé ou un autre débarque, Rodrygo sera appelé à jouer les doublures...

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Rodrygo, set to sign new long term deal at Real Madrid on Thursday, agreement confirmed.



Understand it will be valid until June 2028 as key, top player for present & future plans at Real Madrid.



🇧🇷 New release clause: €1B. pic.twitter.com/RPTiwyuypQ