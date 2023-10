Real Madrid - Mercato : le nouveau salaire de Vinicius a fuité, Mbappé doit bien rigoler

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Comme relayé plus tôt dans l'après-midi, Vinicius Jr a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Une extension évidemment assortie d'une clause libératoire revue à la hausse puisqu'elle est désormais d'un milliard d'euros. De quoi repousser les Etats de la péninsule arabique, prêts à toutes les folies pour faire briller leur championnat (Arabie Saoudite, Qatar) ou leurs danseuses (PSG, Manchester City).

Il est passé de 3M€ annuels à 10 M€

Mais l'ailier brésilien a également eu droit à une sacrée augmentation en échange d'un nouveau bail. Selon Sport, son salaire est passé de 3 M€ à... 10 M€ annuels ! Soit le plus haut qu'offre le Real Madrid. Cela fait plus de 800.000€ nets par mois. Et les primes diverses et variées (notamment une concernant une victoire dans le Ballon d'Or) ne sont pas comptabilisées. C'est énorme mais cela reste néanmoins très loin de ce que perçoit Kylian Mbappé au PSG (72 M€ par an). Un Mbappé qui va devoir faire de grosses concessions s'il entend signer chez les Merengue...

