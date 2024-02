Real Madrid Mercato : le salaire merengue de Mbappé dévoilé, tensions en vue dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis le temps que les médias espagnols envoient Kylian Mbappé au Real Madrid, ils s'étaient accordés sur une chose : la Maison Blanche ne voulait en aucun cas s'aligner sur les conditions salariales offertes par le PSG à l'attaquant. Et elle ne voulait pas non plus lui offrir beaucoup plus que les cadres de son vestiaire, par crainte de provoquer des tensions et de voir les demandes d'augmentation se multiplier. Mais de la théorie à la pratique, il y a un gouffre...

A 25 M€ brut pour démarrer les négociations

Selon Josep Pedrerol (El Chiringuito), le Real Madrid aurait l'intention de débuter les négociations avec le clan Mbappé avec une proposition de 25 M€ brut annuels. Et il serait prêt à grimper jusqu'à 35 M€ brut. Sachant que même à 25 M€, le natif de Bondy serait le mieux payé du club puisque Toni Kroos gagne 24,38 M€, David Alaba 22,5 M€, Luka Modric 21,88 M€, Vinicius Jr et Bellingham 20,83 M€. Et encore, le Real et les Mbappé doivent aussi discuter de la répartition des droits à l'image ainsi que des primes (même s'il n'y en aura pas une pour sa signature). Bref, l'actuel joueur du PSG devrait gagner beaucoup plus que ses partenaires, ce qui n'est jamais bon pour l'harmonie d'un vestiaire...

💰💥 Esto es lo que cobrará Mbappé en el Real Madrid comparado con los sueldos que paga Florentino Pérezhttps://t.co/0c7dU11npm — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 4, 2024

