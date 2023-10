Real Madrid : le successeur de Benzema, Messi et Cristiano Ronaldo est arrivé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Qui arrêtera Jude Bellingham ? Avec 8 buts en autant de matches de championnat, et même 10 réalisations et 3 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de la Liga réalise même les débuts les plus probants d’un joueur dans l’histoire du Real Madrid. « Bellingham a une place à prendre car Benzema n'est plus là. Souvenez-vous quand on disait que Benzema n'était pas un buteur, que Cristiano Ronaldo s'en va, et qu'il profite de la place laissée (...) Il est arrivé au bon endroit au bon moment », a analysé Frédéric Hermel au micro de RMC Sport.

« Bellingham est le seul à avoir réalisé que le trône de Messi et CR7 est vacant »

Guti va encore plus loin que notre confrère dans son analyse. « Bellingham est le seul à avoir vraiment réalisé que le trône de Messi et Ronaldo est vacant et il veut le conquérir », a résumé la légende du Real Madrid hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. La bataille à distance avec Kylian Mbappé pour cette conquête de prestige risque de faire rage dans les mois et années à venir.

