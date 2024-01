Real Madrid - Mercato : Mbappé ne serait que la 3e star de l'équipe

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce samedi, le journaliste d'AS Marco Ruiz publie une opinion dans laquelle il explique combien Vinicius Jr est central pour le Real Madrid : "Après un début de saison étrange, nous apercevons à nouveau le vrai Vinicius. Si Ancelotti est clair sur une chose, c'est que les chances de remporter de grands titres dépendent des blessures dont souffre le Brésilien. Et si le club est clair sur une chose, c'est que Vini, grâce à l'ascendant publicitaire qu'il a aux États-Unis via Roc Nation, a suffisamment de poids pour être le centre du nouveau projet. Il est, avec Bellingham, le franchise player de ce nouveau Madrid. Faire venir Mbappé n'est plus si important...".

Mbappé acceptera-t-il de ne pas être considéré comme un leader ?

Kylian Mbappé est donc prévenu : s'il s'engage avec le Real Madrid à la fin de la saison, il ne sera pas au cœur du projet merengue, comme il peut l'être au PSG. Vinicius Jr et Jude Bellingham ont un impact tout aussi important sur le terrain mais leur cote est encore meilleure au niveau commercial. L'attaquant, chouchouté depuis qu'il est dans la capitale, acceptera-t-il de ne pas être le leader de son équipe ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life