Real Madrid : Pérez a une idée très claire pour la succession d'Ancelotti

Carlo Ancelotti en fin de contrat en juin prochain et en contacts avancés avec la sélection brésilienne, le Real Madrid se cherche un nouvel entraîneur. Plusieurs noms sont déjà sortis dans les médias. Marca a fait le point sur chaque piste et annonce que Florentino Pérez a les idées très claires concernant le futur coach. Sa priorité se nomme... Carlo Ancelotti ! Le président madrilène estime que l'Italien est le meilleur technicien en circulation pour diriger un effectif comme celui du Real. Il espère le convaincre d'enchaîner une quatrième saison dans la capitale espagnole.

Ancelotti option n°1, Alonso n°2, Zidane n°3

Si ce n'est pas possible, Pérez se tournera alors vers Xabi Alonso. Il aurait déjà annoncé au Bayer Leverkusen que son ancien milieu l'intéressait grandement. En troisième position dans sa liste, on trouve Zinédine Zidane. Mais le président du Real sait que le Français lorgne le poste de sélectionneur des Bleus. Et si les Tricolores dévissent à l'Euro 2024, peut-être que Didier Deschamps laissera sa place... En quatrième position, on trouve Raul et en cinquième Alvaro Arbeloa. Les deux sont à la tête d'équipes de jeunes et leur travail est reconnu. Mais Pérez estime qu'il y a un gouffre entre diriger des pros confirmés et des jeunes. Il voit l'un comme l'autre comme de potentiels bons intérimaires mais il n'entend pas les griller en leur confiant trop tôt une aussi grosse responsabilité que celle d'entraîneur du Real Madrid.

