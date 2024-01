Real Madrid - Mercato : un bourreau du FC Barcelone est ciblé

Le Real Madrid va partir en guerre pour récupérer Nico Williams (21 ans). D’après Ekrem Konur, la Casa Blanca voudrait récupérer le joueur qui a éliminé le Barça avec l’Athletic Bilbao hier (4-2). L’international espagnol réalise une excellente saison avec le club basque, 5 buts et 11 passes décisives en 22 matchs TCC. Mais le Real Madrid va devoir faire face à la concurrence cet été.

Le Real Madrid ne sera pas seul sur le dossier, des clubs de Premier League sont sur le dossier annonce Ekrem Konur. L’Espagnol possède une côte de 50 millions sur transfermarkt.

💣💥❗🇪🇸 ⚪ #HalaMadrid❗

Real Madrid will race with Premier League clubs to sign Athletic Bilbao's 21-year-old Spanish winger Nico Williams in the summer transfer window. pic.twitter.com/QTHeJx3frk