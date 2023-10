Real Madrid - Mercato : un cadre éloigné par Cristiano Ronaldo en janvier ?

Avec la victoire en C1 obtenue hier à Naples (3-2), tout baigne au Real Madrid en ce début de saison. Seul point noir ce mercredi : il y aura un absent de marque dans le Clasico face au FC Barcelone, dans trois semaines avec la suspension de Nacho, qui a écopé de trois matches de suspension après son expulsion du week-end dernier lors de la victoire à Girona (3-0).

Mais le capitaine merengue (33 ans) pourrait faire défaut aux troupes de Carlos Ancelotti plus longtemps que ça. En effet, le journaliste turc Ekrem Konur révèle qu'Al-Nassr, le club saoudien de CR7, pourrait lui faire une proposition en janvier, alors qu'il arrive en fin de contrat au Real... A suivre.

