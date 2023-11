Real Madrid - Mercato : un crack à un milliard d’euros signé aujourd’hui !

Le Real Madrid a activé l’opération blindage. Deux jours après avoir prolongé le contrat de Vinicius Junior jusqu’en juin 2027, la Casa Blanca serait sur le point de faire signer un nouveau bail à Rodrygo Goes.

« Rodrygo s'apprête à signer jeudi un nouvel accord à long terme avec le Real Madrid, accord confirmé, affirme Fabrizio Romano sur Twitter. Celui-ci sera valable jusqu'en juin 2028 en tant que joueur clé des projets présents et futurs du Real Madrid. » Sa nouvelle clause libératoire sera fixée à milliard d’euros.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Rodrygo, set to sign new long term deal at Real Madrid on Thursday, agreement confirmed.



Understand it will be valid until June 2028 as key, top player for present & future plans at Real Madrid.



🇧🇷 New release clause: €1B. pic.twitter.com/RPTiwyuypQ