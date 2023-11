Real Madrid - Mercato : un crack de 16 ans bientôt à Madrid ?

Toujours à l'affût de jeunes talents, le Real Madrid amis la main sur le Turc Arda Güler cet été, lui dont les débuts sont très attendus et imminents. Mais le club merengue continue de prospecter et selon Ekrem Konur, il suit avec attention un joueur irlandais de 16 ans.

Le jeune homme se nomme Naj Razi et il évolue aux Shamrock Rovers. Le Real ne serait pas seul sur le coup : Arsenal, Manchester City et l'Atlético seraient aussi sur les rangs. Le joueur aurait été supervisé récemment, face à Drogheda (5-0). Milieu de terrain offensif, il est international U17.

🚨#EXCL| Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City ve Arsenal scouts watched Naj Razi, the 16-year-old Ireland player of Shamrock Rovers, during the match against Drogheda. 🇮🇪 pic.twitter.com/FRXKcMk2I0