Real Madrid - Mercato : c'est confirmé pour une piste hivernale !

Avec l'indisponibilité d'Eder Militao et un possible départ de Nacho vers Al-Nassr, le Real Madrid envisage de renforcer sa défense en janvier. Plusieurs pistes sont évoquées mais selon Ekrem Konur, le journaliste turc spécialiste du Mercato, un nom se détache : celui de Giorgio Scalvini.

A 19 ans, le défenseur international italien (7 sélections) réalise un bon début de saison avec l'Atalanta Bergame. Il serait également pisté par Manchester United et par l'Atlético. Il est sous contrat avec le club de Bergame jusqu'en 2027.

🚨#EXCL | Manchester United, Real Madrid and Atletico Madrid are planning a January move for Atalanta's 21-year-old Italian defender Giorgio Scalvini.

