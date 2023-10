Real Madrid, PSG - Mercato : un proche de Pérez vend la mèche pour Haaland et Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Buteur du sacre du Real Madrid contre la Juventus Turin en Ligue des champions en 1998, Predrag Mijatovic restera à jamais une figure de la Casa Blanca. Reconverti depuis comme dirigeant, celui qui est resté proche de Florentino Pérez a une nette préférence entre Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) et Erling Haaland (Man City, 23 ans) pour une arrivée au mercato d’été 2024.

Mijatovic mise d'abord sur Mbappé

« Haaland est un phénomène du football, c'est un numéro neuf buteur, mais il est norvégien. Il n'aura jamais l'image ni l'impact d'un Français, explique-t-il dans As. Si je devais en signer un, je dépenserais cet argent pour Mbappé. C’est une vraie star et, en plus, le marketing autour de lui l’accompagne et il faut aussi y penser. » Ce dernier détail n’a pas vraiment dû échapper au président du Real Madrid...

