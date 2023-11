Real Madrid - Mercato : un transfert retentissant bientôt bouclé pour 2024 ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Si le nom d'Erling Haaland revient également, l'ensemble des médias espagnols s'accordent à dire que le Real Madrid a deux priorités pour l'été prochain : Kylian Mbappé (PSG) et Alphonso Davies (Bayern Munich). Selon Relevo, le club merengue travaille déjà sur le transfert du gaucher canadien.

Davies (Bayern Munich) dans le viseur

L'intérêt du Real pour le joueur n'est pas un scoop, mais Florentino Pérez aurait déjà avancé sur le dossier. Davies n'a plus qu'un an et demi de contrat au Byern, qui devra donc le vendre cet été s'il ne parvient toujours pas à le prolonger. La direction du Real estime que le joueur pourrait coûter 50 M€. Il viendrait renforcer un poste où Ferland Mendy et Fran Garcia ne parviennent pas vraiment à convaincre depuis le départ de Marcelo.

