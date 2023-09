Real Madrid - Mercato : un transfert retentissant dès cet hiver ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce n'est plus un secret : la relation entre Victor Osimhen et son club de Naples est pour le moins tendue. En cause, une relation conflictuelle avec son entraîneur, Rudi Garcia, et, surtout, la mise en avant, sur un réseau social du club, d'une vidé d'un pénalty raté par le joueur. Pas méchant, certes, mais suffisamment sérieux pour que l'attaquant vedette du club italien menace de porter plainte et laisse courir la rumeur d'un départ accéléré.

Sous contrat jusqu'en 2025

En attendant, Sky Sports a déjà franchi le pas. En assurant que le Real Madrid, et même Chelsea, verrait d'un très bon oeil son arrivée lors du prochain mercato hivernal. Et qu'une offre pourrait même arriver sur le bureau des dirigeants napolitains.

Précision, tout de même, Osimhen est encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2025. Et en cas de départ, il faudra bien entendu signer un chèque d'un sacré montant.

