Real Madrid - Mercato : une cible défensive détournée par Manchester United ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Avec la longue indisponibilité d'Eder Militao, qui ne devrait retrouver les terrains qu'en 2024, et le possible départ cet hiver de Nacho, en fin de contrat et pisté par Al-Nassr, le recrutement d'un défenseur central est envisagé au Real Madrid. Parmi les pistes explorées figure Gonçalo Inácio, le joueur du Sporting Portugal.

Inacio (Sporting) plait aussi à MU

A 22 ans, le défenseur portugais a une grosse cote et plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui. Selon Sport, Manchester United est le plus chaud sur le dossier. MU serait même en pole car la clause de cession du Portugais (60 M€) ne serait pas un problème, contrairement au Real...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🎯⚪️ El Manchester United se entromete en un objetivo del Real Madrid 👇https://t.co/tQ7gidNMQV — Diario SPORT (@sport) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life