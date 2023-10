Real Madrid, PSG - Mercato : Bellingham utilisé pour attirer Mbappé chez les Merengue ?

Tant qu'un contrat n'aura pas été signé, les dirigeants du Real Madrid savent qu'ils devront continuer leur cour permanente auprès de Kylian Mbappé. L'exemple de mai 2022, quand ils pensaient l'affaire pliée et que l'attaquant avait finalement prolongé au PSG, est trop récent, trop marquant pour qu'il puisse en être autrement. La Maison Blanche ne cesse de répéter que les Champions League et les Ballons d'Or se gagnent chez elle, pas à Paris ou ailleurs. Et elle bénéficie depuis cet été d'un nouvel atout dans sa manche : Jude Bellingham.

Selon SkySports, les dirigeants du Real font de l'Anglais un exemple pour montrer combien un joueur prend une autre dimension quand il arrive à Madrid. A Dortmund, le milieu était l'une des plus grandes promesses de la planète foot à son poste. Depuis qu'il joue au Real, qu'il a inscrit dix buts pour ses dix premiers matches, il a franchi un nouveau cap et est tout simplement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Avant, on aurait fait de lui le favori des trophées Golden Boy (Tuttosport) et Kop (France Football), récompensant le meilleur jeune. Aujourd'hui, il est candidat au Ballon d'Or. Clairement le genre d'exemple susceptible de parler à Kylian Mbappé !

