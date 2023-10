Real Madrid, PSG - Mercato : le Real annonce clairement sa préférence entre Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En plus d'avoir fait plusieurs annonces sur Kylian Mbappé, le membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero, qui s'est exprimé dans le podcast Remontada Blanca, a également laissé entendre que l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, était loin d'être une priorité par rapport à la star du Paris Saint-Germain, ce dernier correspondant plus au style de jeu des Merengue.

"Mbappé convient mieux qu'Haaland"

"Pour le style de jeu du Real Madrid, Kylian Mbappé convient mieux qu'Erling Haaland. Haaland exige que toute l'équipe joue pour lui afin qu'il marque des buts. Dans des défenses bien organisées, cela se traduit parfois par un seul but... Madrid a besoin de démanteler les défenses avec des joueurs hautement qualifiés", a estimé le dirigeant de la Casa Blanca, qui s'est, par ailleurs, exprimé sur le prochain mercato hivernal.

"Le marché des transferts d'hiver n'a jamais été une bonne expérience. Il n'y a jamais eu de joueur dans le marché des transferts d'hiver qui aurait pu sauver quoi que ce soit. L'absence de Thibaut Courtois est bien couverte. Kepa est un excellent gardien de but. Je ne pense pas qu'il me dérangerait de dire qu'il n'est pas Courtois, mais Kepa a été bien couvert. Il prouve de plus en plus qu'il est un excellent gardien de but. Voyons si nous pouvons tenir le coup. Ce n'est pas une question de recruter juste pour en faire un remplaçant. Un des problèmes de Carlo Ancelotti est qu'il ne peut pas faire jouer les 23 joueurs en même temps. C'est un casse-tête béni d'avoir autant de choix. L'idée est de tenir bon à moins qu'il n'y ait une autre blessure."

