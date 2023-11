Real Madrid : Xabi Alonso force de plus en plus la porte d'un retour !

Carlo Ancelotti est en fin de contrat au Real Madrid et le technicien italien de 64 ans pourrait bien vivre sa dernière saison au sein du club merengue, lui qui aurait d’ores et déjà accepté de rejoindre la sélection brésilienne en fin de saison.

Pour le remplacer, Wabi Alonso aurait les faveurs de Florentino Pérez. Et l'ancien milieu de la Roja n'en finit plus d'épater avec son club du Bayer Leverkusen. Leader de Bundesliga, le Bayer s'est imposé ce samedi à Hoffenheim (3-2). Sa 14e victoire en 15 matches depuis le début de la saison, pour un seul match nul, contre le Bayern Munich (2-2). Le tout avec une différence de buts assez exceptionnel : 54 buts inscrits, 14 buts concédés. Impressionnant!

