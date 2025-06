Rennes prépare un gros coup à l’OM, Pogba arrive à Monaco, deux renforts imminents à Lens !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : prix fixé pour Tiago Santos

Le LOSC a lancé son mercato avec l’arrivée de Marius Broholm pour 7 M€, tout en recevant le feu vert de la DNCG. Cependant, des départs sont attendus, notamment celui d’Edon Zhegrova, suivi par plusieurs clubs dont l’Atalanta. Autre joueur courtisé : Tiago Santos. Malgré une saison perturbée par une rupture des ligaments croisés, le défenseur portugais plaît à l’AC Milan, rapporte la Gazzetta dello Sport. Lille l’a valorisé à 15 M€, un montant jugé accessible par de nombreux clubs européens.

AS Monaco : l’ASM recalée pour André Onana

Outre l’arrivée proche de Paul Pogba, l’ASM est quête d’un nouveau gardien pour la saison 2025-2026, et s’est penchée sur le cas d’André Onana. Mais selon The Guardian, cette piste serait déjà à écarter. Malgré les critiques internes à Manchester United et l’intérêt de clubs saoudiens, le gardien camerounais, encore sous contrat jusqu’en 2028, souhaite rester et se battre pour conserver sa place chez les Red Devils.

OGC Nice : Mattia Viti va de nouveau être prêté

Mattia Viti ne devrait pas rejouer à Nice. Le défenseur italien, sous contrat jusqu’en 2027, va être prêté à la Fiorentina, avec une option d’achat fixée à 4,5 millions d’euros et un pourcentage de 15 % à la revente, comme le rapporte la presse italienne. Recruté par le Gym pour 13 M€ en 2022, Viti n’a disputé qu’une saison avec les Aiglons avant d’enchaîner les prêts en Serie A, à Sassuolo, Empoli, et désormais à Florence.

Angers SCO : Yassin Belkhdim prolonge avec le SCO

Angers l’a annoncé officiellement : Yassin Belkhdim prolonge son contrat avec le SCO jusqu’en 2028, récompensé après une saison aboutie. Arrivé en 2020 depuis le FC Mantois, il a gravi les échelons du club, passant par la réserve avant de s’imposer en équipe première. Lors de la saison 2023-2024, le milieu a disputé 29 matchs de Ligue 1 (dont 16 titularisations) et 2 en Coupe de France, marquant son premier but en championnat.

Toulouse FC : Gelabert vers Gijon ?

Ça commence à bouger à Toulouse. Selon Les Violets, César Gelabert va rejoindre Gijón dans les prochains jours. Le club espagnol aurait accepté de payer la clause de 2M€ pour le milieu offensif du Téfécé.

Iran : Ben Yedder déjà sur le départ !

La situation géopolitique en Iran a un impact sur le Championnat local. D’après L’Équipe, le Sepahan SC, deuxième du dernier exercice, qui compte cinq Français dans ses rangs (Steven Nzonzi, Bryan Dabo, Aboubakar Kamara, Wissam Ben Yedder et l’entraîneur Patrice Carteron), sera même l’un des plus concernés. En fin de contrat à la fin du mois de juin, Ben Yedder, arrivé début avril, ne devrait pas activer l’option d’un an prévue dans son contrat. L’attaquant de 34 ans, qui a inscrit un seul but en cinq rencontres de Championnat, devrait chercher un nouveau projet.

Le Havre : la vente serait actée !

Limité sur le plan financier, Le Havre se prépare à une large refonte de son effectif pour figurer au mieux lors de la saison 2025-2026. Outre l’aspect purement sportif, un autre dossier chaud fait également beaucoup parler ces dernières semaines du côté d’Océane : le rachat du club. Selon Foot Mercato, ce projet s’est largement accéléré ces dernières heures au point d’être acté en haut lieu. Pour rappel, des discussions entre le groupe Blue Crow, basé à Houston, et le propriétaire américain du HAC, Vincent Volpe, ont eu lieu ces dernières semaines. Outre la holding américaine, d’autres entreprises ont également manifesté un intérêt et ainsi eu accès aux documents financiers du club (data room).

AS Monaco : Paul Pogba arrive

L’Équipe confirme que Paul Pogba va signer à l’AS Monaco : le champion du monde 2018 est séduit par le projet et souhaitait vivement rejoindre le club du Rocher. Le joueur était d’ailleurs à la Turbie le 6 juin dernier, pour visiter les installations et échanger avec les dirigeants. Il a privilégié le choix sportif à d’autres intérêts, venant Arabie Saoudite notamment. Le milieu de terrain français de 32 ans va s’engager avec le club monégasque pour deux saisons.

Stade Rennais : forcing pour Merlin (OM) ?

Selon Team Football, le Stade Rennais ne lâche pas Quentin Merlin. Habib Beye aurait identifié le latéral gauche de l’OM comme le remplaçant idéal pour faire oublier Adrien Truffert. Problème : le club phocéen réclame au moins 15 millions d’euros pour s’en séparer cet été et le SRFC trouverait son tarif trop onéreux pour l’instant.

RC Lens : Ravé avec Barthélémy ?

L’arrivée de Guillaume Ravé devrait être rapidement officialisée par le RC Lens. Selon Les Violets, son collègue Benjamin Barthélémy a également annoncé son départ de Toulouse et pourrait bien le suivre en Artois.. Après avoir exercé comme préparateur physique à Béziers, Épinal et Le Havre, il avait rejoint Toulouse en juillet 2020, au moment du rachat du club par RedBird.