Revue de presse : un renfort de taille pour Pierre Sage au RC Lens 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Hamdi deuxième adjoint de Sage ?

L’effectif professionnel du RC Lens a repris ses obligations hier matin, pour deux jours de tests médicaux et de formalités administratives. Outre des tests classiques (cardio, podologue, nutritionniste, poids), les joueurs ont récupéré leurs tenues. Pierre Sage et son premier adjoint Jamal Alioui étaient présents à la Gaillette. De même que Guillaume Ravé, nouveau responsable de la performance, Cédric Berthelin, maintenu préparateur des gardiens et Eric Sikora, en charge de faciliter la liaison permanente avec les jeunes.

Selon L’Équipe, le nom du deuxième adjoint devrait être Bilal Hamdi, titulaire de la licence UEFA A. Il exerçait précédemment en qualité d’éducateur à la préformation en contrat à durée indéterminée depuis l’été 2024. Il avait commencé le foot en 2006 à Lens, avant de connaître d’autres expériences professionnelles, notamment à Laval (2012-13), Clermont (2013-15), Brest (2015) et Sedan (2015-17).

LOSC : un dernier détail pour Giroud ?

L’arrivée d’Olivier Giroud au LOSC n’est plus qu’une questions d’heures. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’accord entre les deux parties ne date pas d’hier mais le dernier détail relève de l’administratif. En cas de signature, le meilleur buteur des Bleus ne devrait pas reprendre directement avec le groupe puisque l’intéressé « aura besoin de vacances après une Coupe du monde des clubs disputée dans des conditions climatiques difficiles. »

SCO Angers : offensive en vue pour Abdelli ?

Alors que Louis Mouton a rejoint Angers, le SCO pourrait perdre l’une de ses pièces maîtresses cet été. Selon le journaliste anglais Pete O’Rourke, Leeds se prépare à faire une offre d’environ 14 millions d’euros (12 millions de livres sterling) pour le capitaine Himad Abdelli.

RC Strasbourg : 35 M€ pour Habib Diarra !

Fabrizio Romano est formel : Habib Diarra va s’engager à Sunderland. Le RC Strasbourg recevra un package total de 35,5M€ + un pourcentage à la revente. Les tests médicaux sont déjà réservés pour le milieu de terrain à tout faire du club alsacien.

AS Monaco : Fati et Pogba en visite médicale

L’AS Monaco pourrait compter deux recrues ce week-end. Selon Foot Mercato, Ansu Fati a passé sa visite médicale avec succès du côté de la Turbie. Il ne faut que l’officialisation du transfert mais cela n’arrivera qu’au début du mois de juillet pour des raisons administratives. De son côté, Paul Pogba a passé la première étape de la visite médicale, qui se poursuivra ce samedi. Le joueur est arrivé hier en Principauté.

FC Nantes : Pallois à Reims, Chirivella au Pana

Comme prévu, Nicolas Pallois a rejoint le Stade de Reims, pensionnaire de Ligue 2 la saison prochaine. L’ancien défenseur central du FC Nantes a signé un contrat d’un an, plus un an en option. Son nouveau club a officialisé la nouvelle d’une façon plutôt originale, avec une mise en scène inspirée de Monsieur Propre, visage de la marque de nettoyant ménager éponyme. De son côté, Pedro Chirivella rejoint le Panathaïnakos, le FCN a officialisé la nouvelle sur son compte X.

OGC Nice : Bulka tout proche de Sunderland

Comme déjà expliqué hier, Marcin Bulka est tout proche de rejoindre Sunderland. « Affaire conclue : Sunderland est sur le point de signer Marcin Bulka, annonce Sébastien Vidal. L’international polonais de 25 ans, décrit comme “absolument sensationnel”, va rejoindre les Black Cats en provenance de l’OGC Nice. Un transfert majeur pour solidifier le retour du club en Premier League. »

Le Havre : le rachat officialisé

Maintenu de justesse dans l’élite du football français, Le Havre a été racheté par la société Blue Crow Sports Group. Déjà à la tête de Cancun (MEX), MFK Vyskov (RTC), CD Leganés (ESP) et Elite Falcons FC (EAU), Blue Crow agrandit donc sa galaxie. « On vient de signer le contrat. Maintenant, on attend les décisions de la DNCG », a déclaré l’homme d’affaires américain Vincent Volpe à Paris-Normandie. Pour rappel, le HAC est toujours suspendu à la décision de la DNCG, qui a accordé un sursis aux Ciel et Marine le 24 juin dernier.