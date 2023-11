Equipe de France : Deschamps évoque son avenir et utilise Riolo pour zapper le cas Benzema

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Souvent annoncé comme futur patron de la Fédération Française de Football (FFF) dès lors qu’il aura fini son long passage sur le banc des Bleus, Didier Deschamps a été très clair face aux députés : la politique du football, très peu pour lui !

« Je suis épanoui parce que j'ai fait de ma passion mon métier, mais avoir un rôle autre, plus politique, moins proche du terrain, ce n’est pas du tout mes envies ni de ma compétence », a martelé le sélectionneur de l’équipe de France, qui est revenu sur le cas Karim Benzema et son éviction avant la Coupe du Monde 2022.

« Je n’ai pas à inventer des histoires »

« Mes choix sont des choix sportifs. Je veux bien qu’on rentre dans le détail, mais je ne sais pas si c’est l’endroit pour refaire l’histoire de ce qui s’est passé à Doha lors de la Coupe du monde. Je me suis exprimé et vous avez repris certains de mes propos », a-t-il ajouté avant de se cacher sur la procédure en cours contre Daniel Riolo pour ne pas en dire plus : « Pour votre information, si vous ne le savez pas, je suis en procédure contre un journaliste qui s’est permis d’affirmer des choses. La procédure est en cours, on verra bien, la justice rendra son verdict. Je n’ai pas à inventer des histoires ».

