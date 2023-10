Équipe de France : Deschamps ne confirme pas pour Mbappé et recadre Todibo

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La polémique Todibo

"C'était son souhait de pouvoir s'exprimer. Ça a pris des ampleurs importantes, il est touché de par ce qui a suivi cette attitude. Il s'est excusé auprès de moi, ce n'est pas une attitude à avoir dans ce moment-là. C'est mieux de venir s'expliquer devant vous avec ses mots plutôt que de faire un communiqué. Ce n'est pas la meilleure situation mais il reste à disposition, comme les autres joueurs, pour demain (mardi)."

"Mbappé va bien et est disponible, avec le sourire et en pleine forme"

Mbappé titulaire contre l'Écosse ?

"Il est disponible ! Ils ont tous des calendriers chargés. Je n'ai pas de pression. C'est déjà arrivé que certains clubs fassent passer des messages sans mettre la pression. Je tiens compte de la situation des joueurs. Je déciderai demain (mardi). Kylian va bien et est disponible, avec le sourire et en pleine forme."

L'équipe écossaise

"L'Écosse est une belle équipe. Dans ma logique, qui n'est peut être pas la votre, c'est de répartir le temps de jeu sans mettre en difficulté les joueurs. Pouvoir répartir le temps de jeu."

Les critiques envers Kolo Muani

"Avec vos critiques ça ne va pas aller dans le bon sens... Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du monde, peu de gens pensait qu'il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses. Tout est allé très vite pour lui. Sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité. Il est jugé sur son efficacité et il a une bonne marge de progression à ce niveau-là, il le sait. Touché ? Non, je ne pense pas, car il est toujours relativement calme. Mais je le répète, tout a été très vite pour lui."

Propos retranscrits par RMC Sport.

