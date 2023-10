Équipe de France : Deschamps confirme la méforme de Mbappé et se justifie pour Clauss

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

"Mbappé n'est pas au mieux de sa forme"

La méforme de Mbappé

"Il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment, à l'image des résultats de son club certainement. Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire, l'influence sur son équipe, ça a une grosse incidence. Je n'ai pas d'inquiétude sur Kylian, son envie, son état d'esprit de compétiteur. Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien, il a envie de faire mieux. Il y a encore des matchs ce week-end et les deux matchs avec la France."

Le retour de Clauss

"Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il réalise à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit."

La crise à l'OM

"Ça fait partie de l'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans des critères de sélection. Par principe, je ne m'immisce pas dans ce qu'il se passe dans les clubs. Est-ce que ça a une influence sur les résultats et les performances, peut-être ou peut-être pas. Mais ce n'est pas un critère qui rentre en ligne de compte."

Suit-il Boey ?

"Il y a d'autres joueurs qui jouent à ce poste, qu'on suit bien évidemment. Après, c'est la concurrence et ce que je peux considérer être le mieux pour l'équipe de France. Même si ce n'est pas un poste où il y a énormément de joueurs confirmés au haut niveau. Mais la porte est toujours ouverte pour avoir des solutions supplémentaires."

Le manque d'efficacité de Dembélé

"Si en plus de tout ce qu'il fait très bien, cette capacité à éliminer, il ajoute une efficacité plus importante... Si on prend l'exemple du match hier, entre sa reprise du volée du pied gauche et sa frappe dans la surface, c'est deux bons gestes, ça se joue à quelques centimètres. Cela peut arriver qu'il ait un peu moins de précision dans le dernier geste ou dans la surface. S'il arrivait à concrétiser tout ce qu'il fait par des buts, ça prendrait encore un peu plus de valeur, de poids. Je ne lui enlève pas, et il le sait bien, cette capacité à déstabiliser l'adversaire. Forcément, ça demande des efforts, ce sont des sprints avec le palpitant qui monte. Avoir la lucidité et la justesse technique après un effort, c'est un peu plus difficile. Mais il sait très bien qu'il a une marge de progression sur cet aspect."

Zaïre-Emery

"Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Bien sûr, j'échange avec Thierry Henry pour ce qu'il a fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Je ne vous cache pas qu'il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Avec un rôle peut-être en-dessous de ce qu'il a au PSG. La priorité, je la laisse à Henry et aux Espoirs. Mais s'il continue, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu'il réalise avec une maturité incroyable."

Propos retranscrits par RMC Sport.

