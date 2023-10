Équipe de France, PSG : la déclaration de Deschamps qui en dit long sur l'arrivée de Zaïre-Emery chez les Bleus

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Présent ce lundi au théâtre du Chatelet, à Paris, pour assister à la 67e cérémonie du Ballon d'Or, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a confirmé le forfait du milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, sérieusement blessé au pied gauche, pour le rassemblement du mois de novembre. "Il a une fracture du deuxième métatarse, il sera à l'arrêt pour à peu près six semaines."

"Zaïre-Emery est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard"

Didier Deschamps a ensuite été interrogé sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui pourrait, lui, être appelé pour la première fois de sa jeune carrière lors du prochain rassemblement. "Forcément lié à ce forfait ? Pas forcément. Ce n'est pas lié au forfait d'Aurélien Tchouaméni mais cela libère une place. Sa présence n'est pas liée au fait qu'Aurélien ne soit pas là. Il me plait, oui, je l'ai déjà dit. Il plait à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaîne les performances de très haut niveau. C'est une très bonne chose. Il est Français et il est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard."

