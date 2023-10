Équipe de France : la liste de Deschamps est tombée !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On connaît les 23 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas, le 13 octobre, lors des éliminatoires de l'Euro 2024, et l'Écosse, quatre jours plus tard, en match amical. Comme annoncé par L'Équipe et RMC Sport, le latéral droit de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, fait son retour en équipe de France.

La liste des Bleus

Gardiens : Maignan, Samba, Areola.

Défenseurs : Pavard, Clauss, Koundé, Upamecano, Konaté, Saliba, T. Hernandez, L. Hernandez.

Milieux : Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Fofana, Kamara, Griezmann.

Attaquants : Coman, Mbappé, Kolo Muani, Giroud, Dembélé, Thuram.

𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 des 2️⃣3️⃣ joueurs convoqués pour le rassemblement d'octobre, avec le retour de @Djoninho25 🙌



2 matchs attendent nos Bleus :

13/10 : 🇳🇱🇫🇷 à Amsterdam (qualif' Euro 2024)

17/10 : 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 à Lille (amical)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TsyZ5wy83M — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2023

