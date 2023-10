Équipe de France, OGC Nice : la polémique Todibo enfle, une sanction à venir ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Lors de la minute de silence accordée en hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien en marge du match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre les Pays-Bas et l'équipe de France (1-2), Jean-Clair Todibo a été filmé en train de rigoler alors qu'il était sur le banc. Ce qui a provoqué une vive polémique.

Todibo bientôt devant le Conseil National de l'Éthique de la FFF !

Mais alors que Daniel Riolo a révélé que le défenseur central des Bleus et de l'OGC Nice aurait rigolé car il a entendu quelqu'un prononcer une insulte dans le public, RMC Sport nous apprend ce lundi que le Conseil National de l'Éthique de la FFF, décidé à se montrer bien plus ferme avec les comportements des joueurs en dehors des terrains, devrait demander des explications à l'ancien joueur du FC Barcelone et pourrait prendre des sanctions envers lui.

🇫🇷 Selon nos informations, le Comité national d'éthique de la FFF va demander des explications à Todibo pour son comportement pendant la minute de silence.https://t.co/DaLP7Gbni4 — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2023

