Équipe de France, OGC Nice : Riolo lève le voile sur la polémique Todibo

En marge du match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre les Pays-Bas et l'équipe de France, remporté par les Bleus (1-2), Jean-Clair Todibo a fait polémique. Il a été surpris en train de rigoler au moment de la minute de silence accordé en hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien.

Todibo a entendu quelqu'un prononcer une insulte dans le public

Alors que tout le monde se demandait qu'est ce qui a bien pu faire autant rire le défenseur central de l'OGC Nice, Daniel Riolo a levé le voile sur la réponse. "Il a entendu quelqu'un dire ni*** ta mère et ça l’a fait marrer", a déclaré sur Twitter le journaliste de RMC Sport, qui est également revenu sur la polémique provoqué par Youcef Atal, qui a repartagé une vidéo en story de son compte Instagram appelant à la haine contre les Juifs. Le latéral droit du Gym "ne s’est pas rendu compte et a effacé quand on lui a dit", a expliqué Daniel Riolo, s'indignant des deux affaires.

Affaires Attal et Todibo. Version officielle : le premier s’est pas rendu compte et a effacé quand on lui a dit…

Le 2e, a entendu qqun dire « nique ta mere et ça l’a fait marrer »…

Voilà voilà… dans les deux cas 🤮🤮.

Rien à ajouter. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 14, 2023

