Equipe de France, PSG : Giroud veut encore tenir tête à Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Si Kylian Mbappé, auteur de trois nouveaux buts avec les Bleus en ce mois d’octobre, mène un train d’enfer et deviendra à terme le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, l’attaquant du PSG a encore un but de chemin à faire pour rattraper Olivier Giroud.

Giroud veut accroître son avance sur Mbappé

Aujourd’hui, 11 buts séparent le Bondynois -4ème buteur de l’histoire des Bleus (43 réalisations) derrière Thierry Henry (51) et Antoine Griezmann (44) – et Olivier Giroud, le Savoyard entend encore accroitre son avance, lui qui n’a plus manqué avec la France depuis le déplacement à Gilbratar en juin (3-0).

« Cela fait partie du fil rouge. Si je peux encore marquer quelques buts pour aider l’équipe et surtout pour prendre de l’avance sur Kylian, ce serait bien… Il y a aussi Griezi qui est là, à dix buts derrière, faut se méfier et prendre de l’avance sur lui aussi », a rigolé l’attaquant du Milan AC dans un entretien à Téléfoot.

