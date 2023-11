PSG, Équipe de France : Zaïre-Emery vise le record d’un joueur du Real Madrid et s’incline devant Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Nouvelle star du moment au PSG, Warren Zaïre-Emery s’est exprimé dans Tuttosport, mettant en avant ses ambitieux objectifs. Déjà capitaine de l’équipe de France Espoirs, le milieu de 17 ans attend avec impatience sa première convocation chez les A qui pourrait intervenir en novembre avec le forfait d’Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

« Mbappé ? L’un des meilleurs attaquants de tous les temps »

« Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga, le plus jeune débutant avec les Bleus (17 ans, 9 mois et 29 jours). Dans quelques jours j'aurai 17 ans et 8 mois », a glissé « WZE » qui aspire aussi à faire une razzia de titres avec le PSG : « Je vise aussi la Ligue des Champions, l’Euro et bien sûr le trophée Golden Boy. Sans oublier la Ligue 1 dont nous sommes tenants du titre ».

Warren Zaïre-Emery s’est également enflammé sur son coéquipier et vice-capitaine au PSG Kylian Mbappé : « C'est un joueur complet, qui sait tout faire. L'un des meilleurs attaquants de tous les temps ».

